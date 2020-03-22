كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المغرب تقر قانوناً يقضي بالسجن لكل من يخالف الحجر المنزلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقرت الحكومة المغربية، مساء اليوم الأحد، قانوناً يقضي بالسجن لمدة تصل إلى 3 أشهر لكل من يخالف تعليمات الالتزام بالمنزل في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، بحسب ما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وأعلنت الحكومة، في وقت سابق من اليوم، عن وقف إصدار الصحف الورقية حتى إشعار آخر؛ وذلك من ضمن الإجراءات الاحتزازية الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا. وكانت وزارة الصحة المغربية، قد أعلنت مساء أمس السبت، عن تعافي ثالث مصاب من فيروس كورونا، وارتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 96 حالة. هذا وكانت المغرب، قد قررت يوم أمس، وقف حركة القطارات ومنع استخدام وسائل النقل العام بين مدنه، وذلك من الإجراءات الاحتزازية للحد من تفشي فيروس كورونا. Advertisements