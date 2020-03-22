كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصحة الأردنية: تسجيل 13 حالة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الصحة الأردني سعد جابر، مساء اليوم الأحد، إنه "تم تسجيل 13 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات إلى 112 حالة"، موضحاً أنه "تم نقل 34 مصاباً إلى مبنى العزل الخاص بمستشفى الأمير حمزة وهو موقع أفضل، وحالة المرضى ممتازة وفي تحسن".

ولفت "جابر" إلى أن الحجر المنزلي حالة جديدة علينا ويجب أن نستغلها، وأن يدرك الجميع بأن نجاحنا جميعاً يتطلب بعض التضحيات، ولا بد من القراءة وتخفيف الضغط النفسي للمساهمة في القضاء على الوقت.

هذا وأكد وزير شؤون الإعلام الأردني أمجد عودة العضايلة، على أن حظر التجول قد يمتد لأسابيع وأن على المواطنين التعود على ذلك، وأن الأسبوعين المقبلين حاسمان لحصر انتشار فيروس كورونا.

وقال العضايلة: إننا "سنعلن عن آليات إيصال المواد الأساسية للمواطنين اليوم أو صباح غد الإثنين، وعلينا أن نأخذ العبرة والدروس من الدول التي فقدت السيطرة على انتشار المرض، وانهارت أنظمتها الصحية".

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