كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سفارة الإمارات في الأردن تدعو رعاياها للتواصل معها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في العاصمة الأردنية عمّان، مساء اليوم الأحد، رعاياها الموجودين هناك إلى ضرورة التواصل معها.

وقالت سفارة الإمارات، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "تهيب سفارة الدولة في عمّان رعايا دولة الإمارات الموجودين في الأردن، والذين لم يتواصلوا مع السفارة، ضرورة الاتصال وتسجيل بياناتهم، على الأرقام التالية: 065934780 - 0796262600".

هذا وخصصت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، يوم الخميس الماضي، الرقم 0097124965228 للرد على جميع استفسارات حاملي الإقامة السارية الموجودين خارج البلاد، وتقديم الدعم للحالات الإنسانية والاستثنائية ضمانا لعودتهم.

ويأتي ذلك تزامنا مع البيان الصادر، بشأن قرار الإمارات "تعليق" دخول حاملي الإقامة السارية الموجودين خارج الإمارات، حسب المستجدات الصحية والوبائية بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، وكإجراء احترازي حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

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وتحرص وزارة الخارجية الإماراتية على تسهيل الإجراءات خلال هذه الفترة لأصحاب الإقامات السارية الموجودين خارج البلاد وذويهم وأقاربهم الموجودين في الإمارات، ومن لهم علاقة مباشرة معهم من الدرجة الأولى، وضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة الفيروس.

ومن الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.