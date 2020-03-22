كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موقع أفريقي: 700 حالة مصابة بفيرس كورونا في القارة السمراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر موقع "أفريقيا نيوز"، أن هناك الآن أكثر من 700 حالة مؤكدة من الإصابة بالفيروس التاجي "كورونا" في جميع أنحاء القارة، حيث يفرض عدد من البلدان الأفريقية مجموعة من تدابير الوقاية والاحتواء ضد انتشار الوباء.

وفقا لأحدث البيانات، لمنظمة الصحة العالمية بشأن COVID-19 وفي أفريقيا، لا يزال الإصابات متزايدة حيث تؤكد البلدان الحالات، أفريقيا لديها حالات متزايدة مع عدد كبير من البلدان مازال صامد.

وفي عموم القارة، سجلت حتى الآن 1021 إصابة و23 حالة وفاة، في 39 دولة دخلها الفيروس، وفقا لما أعلنه المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض ومنعها.

والسبت أعلنت رواندا فرض حجر على سكانها وإغلاق الحدود، في محاولة للحد من انتشار الفيروس، وذلك في إطار تدابير تعتبر الأقوى في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث يتواصل ارتفاع عدد الإصابات في ظل نظام صحي هش.

وسجلت حتى الآن 7 وفيات في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، 3 في كل من بوركينا فاسو والغابون وموريشيوس وجمهورية الكونغو الديموقراطية.

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ورغم الحظر المفروض على التجمعات وإغلاق المدارس والحانات والمطاعم، والقيود المفروضة خصوصا على النقل الجوي، وهي إجراءات دخلت حيز التنفيذ في العديد من البلدان جنوب الصحراء، فإن الوباء يواصل انتشاره.

هذا وكانت منظمة الصحة العالمية، قد صنفت في يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا "وباء عالميا"، ثم عادت لتصنفه "جائحة"؛ مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ومن الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.

وتجاوز عدد المصابين بالفيروس الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي، أكثر من 318 ألف، وبلغ عدد الوفيات نحو 14 ألف شخص حول العالم.