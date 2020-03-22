كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريطانيا تسجل ارتفاع جديد في عدد الإصابات والوفيات بـ"كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت حكومة المملكة المتحدة البريطانية، مساء اليوم الأحد، عن تسجيل 665 إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، و48 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة.
وذكرت الحكومة البريطانية: أن "48 شخصا آخرين توفوا في المملكة المتحدة عقب أن ثبتت إصابتهم بالفيروس، مما رفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 281"، مضيفة أن "تم تسجيل 665 إصابة جديدة، وإن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة ارتفع إلى 5683".
وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تعقيبا على آخر التطورات" إنه "يجب إبطاء انتشار كورونا لإنقاذ آلاف الأرواح، وسنتخذ مزيدا من الإجراءات لمواجهة كورونا إذا لزم الأمر"، موضحاً أن "أكثر من 1.5 مليون شخص سيطلب منهم البقاء بمنازلهم 12 أسبوعا".
هذا ووقعت هيئة الصحة الوطنية البريطانية، في وقت سابق، اتفاقا مع المستشفيات الخاصة في البلاد من شأنه توفير مزيد من الأسرة وأجهزة التنفس الصناعي وآلاف العاملين الإضافيين في مجال الرعاية الصحية ابتداء من الأسبوع المقبل لمكافحة تفشي فيروس كورونا.
ويقول المسؤولون إن "الفيروس ينتشر بوتيرة عالية في العاصمة لأسباب منها عدم إطاعة الناس لنصيحة الحكومة والبقاء في العزل".
هذا وكانت منظمة الصحة العالمية، قد صنفت في يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا "وباء عالميا"، ثم عادت لتصنفه "جائحة"؛ مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
ومن الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.
وتجاوز عدد المصابين بالفيروس الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي، أكثر من 318 ألف، وبلغ عدد الوفيات نحو 14 ألف شخص حول العالم.
وعطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين، وأوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.