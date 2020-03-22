بريطانيا تسجل ارتفاع جديد في عدد الإصابات والوفيات بـ"كورونا"

أعلنت حكومة المملكة المتحدة البريطانية، مساء اليوم الأحد، عن تسجيل 665 إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، و48 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة.

وذكرت الحكومة البريطانية: أن "48 شخصا آخرين توفوا في المملكة المتحدة عقب أن ثبتت إصابتهم بالفيروس، مما رفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 281"، مضيفة أن "تم تسجيل 665 إصابة جديدة، وإن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة ارتفع إلى 5683".

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تعقيبا على آخر التطورات" إنه "يجب إبطاء انتشار كورونا لإنقاذ آلاف الأرواح، وسنتخذ مزيدا من الإجراءات لمواجهة كورونا إذا لزم الأمر"، موضحاً أن "أكثر من 1.5 مليون شخص سيطلب منهم البقاء بمنازلهم 12 أسبوعا".

هذا ووقعت هيئة الصحة الوطنية البريطانية، في وقت سابق، اتفاقا مع المستشفيات الخاصة في البلاد من شأنه توفير مزيد من الأسرة وأجهزة التنفس الصناعي وآلاف العاملين الإضافيين في مجال الرعاية الصحية ابتداء من الأسبوع المقبل لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

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ويقول المسؤولون إن "الفيروس ينتشر بوتيرة عالية في العاصمة لأسباب منها عدم إطاعة الناس لنصيحة الحكومة والبقاء في العزل".