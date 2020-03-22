كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوزيرة الأولى في أسكتلندا تحذر: الحياة لا يجب أن تبدو طبيعية بعد الآن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذرت الوزيرة الأولى في أسكتلندا، من أن الإجراءات الجديدة الصارمة لمنع انتشار الفيروس التاجي الجديد " كورونا " يجب ألا تعتبر "اختيارية".

وقالت نيكولا ستورجون، إن التوجيه بشأن الابتعاد الاجتماعي وعزل الذات يجب أن يعتبر "مجموعة من القواعد".

يأتي ذلك بعدما أكدت أن عدد وفيات الفيروس التاجي في اسكتلندا وصل إلى 10، مع 416 حالة معروفة.

وقالت السيدة ستورجون: "لا ينبغي أن تكون الحياة طبيعية"، وإذا حدث ذلك، فعليك أن تسأل "إذا كنت تفعل الأشياء الصحيحة".

وأضافت ستورجون في مؤتمر صحفي في بيت سانت أندرو في إدنبرة: "دعوني أكون واضحًة، لا ينبغي اعتبار النصيحة اختيارية، بل يجب اعتبارها بدلًا من ذلك مجموعة من القواعد الواجب اتباعها".

وتأتي تعليقاتها وسط تقارير تفيد بأن بعض الحانات لا تزال مفتوحة على الرغم من الإجراءات الحكومية التي أعلنت يوم الجمعة أن جميع الحانات والنوادي والمطاعم والمقاهي ستغلق لمنع المزيد من انتشار Covid-19.

وقد دفع ذلك شرطة اسكتلندا إلى التحذير من أنها ستخدم أوامر الإغلاق الطارئة في أي مبنى يتحدى النصيحة.

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من ناحية أخرى، أعلنت السلطات الألمانية، مساء اليوم الأحد، أنها قررت حظر التجمعات لأكثر من شخصين؛ لمواجهة الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في البلاد.

وجاء ذلك خلال اجتماع أزمة أجري عن طريق الهاتف، بمشاركة المستشارة أنجيلا ميركل، وحكام ولايات البلاد الـ16؛ لبحث طرق مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت مصادر حكومية ألمانية رفيعة: أنه "تم المجتمعون توصلوا إلى اتفاق لمواجهة انتشار فيروس كورونا، رغم الخلافات الشديدة خلال الاجتماع"، وفقًا لما نقلته صحيفة "بيلد" الألمانية.

وتابعت المصادر: "الاتفاق ينص على فرض حظر كامل على التجمعات التي تضم أكثر من شخصين"، لافتة إلى أن "الحظر يستثني الأسر التي تضم أكثر من شخصين، وتعيش في مكان واحد".

هذا ويهدف القرار إلى منع أي تواصل بين الناس خلال الفترة المقبلة، سواء في أماكن مغلقة أو مفتوحة، وفقًا للصحيفة الألمانية.

وحتى مساء اليوم، بلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا 22 ألفا و364 مصابا، فيما توفي 84 شخصا.

