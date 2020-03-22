أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن سايبرت، اليوم الأحد، أن المستشارة أنغيلا ميركل قررت عزل نفسها في منزلها، بعدما عالجها طبيب اكتشف لاحقا أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد.
وقال سايبرت في بيان إن “المستشارة قررت عزل نفسها في منزلها. ستخضع لفحص (كورونا المستجد) بشكل متكرر في الأيام المقبلة (…) وستقوم بأعمالها المكتبية من المنزل”.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب مخالطتها طبيبا مصابا بكورونا.. أنجيلا ميركل تحت الحجر الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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