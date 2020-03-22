رشيد الوالي: حذار من أن تتسبب ورقة التنقل الاستثنائية في انتشار كورونا!

حذر الفنان رشيد الوالي من أن يتحول التهاتف على الحصول على ورقة التنقل الاستثنائية، سببا في تنقل عدوى فيروس كورونا بين المواطنين، بسبب تجمعهم للحصول عليها، دون احترام إجراءات الوقاية.

وشارك رشيد الوالي، أمس السبت، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي، أنستغرام، مقطع فيديو، يتوجب فيه على المواطنين أخذ الحيطة، والحذر، من يكون الحصول على الوثيقة، التي تسمح لهم بالتنقل للضرورة، أثناء فترة الطوارئ الصحية، سببا في انتقال وانتشار الفيروس.

وأكد الوالي أن المواطنين يتجمهرون بالعشرات، للحصول على الوثيقة دون ترك مسافة الأمان بينهم، ما يشكل خطرا عليهم، وعلى أسرهم كذلك.

ورصدت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، تجمعات للناس بغرض حصولهم على وثيقة التنقل الاستثنائي في ظل حالة الطوارئ الصحية، وهو ما يمكن أن يحول إجراءات احترازية ضد تفشي الفيروس سببا في وقوع عكس المبتغى من إقرارها.