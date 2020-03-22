صادق المجلس الحكومي الذي انعقد مساء اليوم الأحد، على مشروع مرسوم يتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية، بسائر أرجاء التراب الوطني، لتفادي انتشار فيروس كورونا.
وقال بلاغ لرئاسة الحكومة، ان المرسوم يندرج في إطار التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية من أجل الحد من تفشي الجائحة.
وحدد المرسوم مدة حالة الطوارئ، وقال إنها تمتد من يوم 20 مارس 2020، وتنتهي في الساعة السادسة من مساء يوم 20 أبريل المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل… حالة الطوارئ الصحية في المغرب تستمر إلى 20 أبريل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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