عاجل… حالة الطوارئ الصحية في المغرب تستمر إلى 20 أبريل

صادق المجلس الحكومي الذي انعقد مساء اليوم الأحد، على مشروع مرسوم يتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية، بسائر أرجاء التراب الوطني، لتفادي انتشار فيروس كورونا.

وقال بلاغ لرئاسة الحكومة، ان المرسوم يندرج في إطار التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية من أجل الحد من تفشي الجائحة.

وحدد المرسوم مدة حالة الطوارئ، وقال إنها تمتد من يوم 20 مارس 2020، وتنتهي في الساعة السادسة من مساء يوم 20 أبريل المقبل.