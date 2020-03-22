صادق مجلس الحكومة، مساء اليوم الأحد، على مشروع مرسوم يعاقب بموجبه كل مخالف لأوامر وقرارات السلطات العمومية بالحبس من شهر إلى 3 أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى العقوبتين دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل…مجلس الحكومة يصادق على مشروع المرسوم.. الحبس 3 أشهر أو غرامة بين 300 و1300 درهم للمخالفين لقرارات السلطة العمومية المتعلقة بالحجر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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