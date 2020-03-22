بعد انتشار خبر إصابة أحد الأطباء بكورونا: مدير مصحة خاصة بتطوان: أغلقنا الأبواب استجابة لطلب الوزارة

خرج الدكتور يحيا الدردابي، مدير مصحة خاصة في مدينة تطوان ليفسر أسباب غلق المصحة التي يشرف عليها، وذلك بعدما أمرت وزارة الصحة بالإغلاق نتيجة انتشار خبر يؤكد إصابة طبيب يشتغل فيها وزوجته بداء كورونا.

وكشف الدكتور الدردابي من خلال فيديو توضيحي نشره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن إدارة المصحة وضعت جميع الأطر الصحية تحت الحجر الصحي المنزلي بمجرد تسرب خبر إصابة أحد الأطر وتم تعقيم المصحة بشكل كامل لكن رغم ذلك تم إقفالها استجابة للتعليمات.

وأضاف المتحدث أن الوقاية أفضل من العلاج ولتجاوز المرحلة الصعبة التي تمر منها البلاد فإن المصحة استجابت لطلب وزارة الصحة وأيضا لطلب هيأة أطباء القطاع الخاص وأقفلت أبوابها.