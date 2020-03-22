إيطاليا تصل إلى فاجعة إنسانية.. تسجيل 651 وفاة في 24 ساعة فقط

أعلنت إيطاليا اليوم الأحد، عن وفاة 651 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية في أنحاء البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 5476.

وقالت السلطات إن عدد المصابين في كامل إيطاليا ارتفع إلى 59138 مصابا، شفي منهم 7024.

وكانت سائل إعلام ايطالية قد أفادت في وقت سابق من اليوم، بأن حصيلة الوفيات جراء انتشار فيروس كورونا في منطقة لومبارديا الإيطالية ارتفعت بمقدار 360 حالة خلال 24 ساعة.

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وأشارت المصادر ذاتها إلى أن عدد الإصابات بكورونا في المنطقة التي تضم ميلانو، عاصمة إيطاليا المالية، ازداد بمقدار 2590 ليبلغ 28370 حالة، مع أن بعض النتائج لا تزال بانتظار تأكيد.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، أعلن عن تعليق الإنتاج في أراضي بلاده باستثناء النشاطات الضرورية، في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.