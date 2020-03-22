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ميركل في الحجر الصحي بعد مخالطتها طبيبا مصابا بكورونا

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن سايبرت، مساء اليوم الأحد، أن المستشارة أنجيلا ميركل قررت عزل نفسها في منزلها بعدما عالجها طبيب اكتُشف لاحقا أنه مصاب بفيروس المستجد.

وقال سايبرت في بيان إن "المستشارة قررت عزل نفسها في منزلها. ستخضع لفحص (كورونا المستجد) بشكل متكرر في الأيام المقبلة (...) وستقوم بأعمالها المكتبية من المنزل".

وعلى صلة، أعلنت ميركل في وقت سابق اليوم، أنّ التجمعات في الأماكن العامة، والتي يزيد عدد الحاضرين فيها عن اثنين، ستمنع في ألمانيا لمدة "أسبوعين على الأقل" في محاولة للحد من انتشار كورونا المستجد.

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وأضافت في مؤتمر صحافي أنّه "يتوجب احترام مسافة 1,5 متر على الأقل في الأماكن العامة"، موضحة أنّ المطاعم وصالونات الشعر ستغلق أبوابها.

وخلال الأيام الماضية، اتخذت الحكومة الألمانية تدابير صارمة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وبموجب تلك التدابير، جرى إغلاق المدارس ورياض الأطفال والمتاحف والمكتبات ودور السينما والحانات وأماكن الترفيه، فيما تواصل متاجر الأغذية والصيدليات مزاولة أنشطتها الاعتيادية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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