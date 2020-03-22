هل يتم تأجيل العمل بالتوقيت الصيفي للأول من أيار؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قررت الحكومة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، تأجيل العمل بالتوقيت الصيفي للأول من أيار/ مايو المقبل، حيث من المتوقع أن تصادق الحكومة في وقت لاحق مساء اليوم على القرار، علما بأنه كان من المقرر بدء العمل بموجب التوقيت الصيفي في الـ27 آذار/ مارس الجاري.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن القرار جاء بهدف تقليص حركة الناس لأطول فترة ممكنة في ظل الحجر الصحي الجزئي والقيود المفروضة على حركة المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ولفتت القناة إلى أن الحكومة ستصادق على القرار بواسطة تشريع قانوني ينص على تمديد فترة العمل بالتوقيت الشتوي لمدة شهر تقريبًا، بمبادرة وزير الداخلية، أرييه درعي.

ورجّحت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن تصادق الحكومة على التشريع الذي يهدف لتقليل فرص مغادرة المواطنين من المنزل.

وصادق المستشار القانوني للحكومة، أفيحاي مندلبليت، على القرار وأعطى الضوء الأخضر للحكومة بالشروع بالإجراءات القانونية لإقرار التشريع.

Advertisements

وفي هذا السياق، قال درعي: "منذ أيام قليلة، تقدمت باقتراح تأجيل العمل بالتوقيت الشتوي لمنع الأطفال والبالغين من التجول خلال ساعات النهار الإضافية خارج المنازل، والتقليل من استخدام الأماكن العامة قدر الإمكان هذه الأيام".

وأضاف درعي: "بقد أجريت مشاورات مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في هذا الشأن، وحصلت على موافقته المبدئية، سنقول بتطبيق أنظمة الطوارئ لتأجيل بدء العمل بالتوقيت الشتوي حتى الأول من أيار/ مايو المقبل".

وأوضح أن الحكومة ستصادق على هذا القرار بعد الانتهاء من الإجراءات التقنية التي حددتها وزارة القضاء.

يشار إلى أنه تعديل التوقيت الشتوي يتم عبر تحريك عقارب الساعة ساعة واحدة إلى الأمام. ومن المقرر أن يستمر العمل بالتوقيت الصيفي لغاية 25 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2020.

ووفقا للقانون الذي جرت المصادقة عليه في الكنيست في العام 2013 فإن مدة سريان التوقيت الشتوي تكون مساوية للتوقيت الشتوي في دول أوروبا، والعمل بالتوقيت الصيفي 212 يوما بدلا من 160-190 يوما كما كان عليه الحال في الأعوام الماضية.