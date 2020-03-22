متحدث المستشارة الأمانية يكشف عن سبب اصابة المستشارة بفيروس كورونا

الأحد 22 مارس 2020

أكد المتحدث باسم المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، الأحد، اصابة المستسارة بفيروس كورونا.



وقال المتحدث ان ميركل دخلت العزل الصحي، بعد مخالطتها طبيباً مصاباً.

ذكرت وسائل الإعلام الألمانية أن المستشارة الألمانية انجيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات الألمانية اتفقوا في اجتماع تشاوري على حظر التجمعات لأكثر من شخصين وذلك في إطار تشديد إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويستثني الإجراء العائلات والأشخاص المقيمين في منزل واحد.

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كانت مجموعة مؤلفة من 12 ولاية (من أصل 16 ولاية ألمانية) اتفقت قبل بدء المشاورات ، من حيث المبدأ على الحظر الشامل للمخالطة.

وهذه الولايات هي بادن فورتمبرج، وبرلين وبراندنبورج وبريمن وهامبورج وهيسن ومكلنبورج-فوربومرن وسكسونيا السفلى وشمال الراين فيستفاليا وراينلاند بفالتس وشلزفيج هولشتاين وتورينجن.

وذكرت منظمة الصحة العالمية، أن ألمانيا صارت من الدول المعرضة للخطر بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خصوصا وأ أعداد المصابين بها ما زالت في ارتفاع، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وأعلن معهد رويرت كوخ الفيدرالي الألماني اليوم الأحد عن تسجيل تسع وفيات ونحو ألفي حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكد المعهد تسجيل 1948 حالة إصابة جديدة بالوباء، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 18610 أشخاص، لتقترب بذلك ألمانيا من رقم الـ20 ألف، فيما بلغ عدد الوفيات بسبب الفيروس في البلاد إلى 55 حالة.