المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في الحجر الصحي بسبب كورونا

الأحد 22 مارس 2020

ذكرت وسائل الإعلام الفرنسية أنه تم وضع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في الحجر الصحي عقب مخالتطها طبيبا مصاب بفيروس كورونا



ذكرت وسائل الإعلام الألمانية أن المستشارة الألمانية انجيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات الألمانية اتفقوا في اجتماع تشاوري على حظر التجمعات لأكثر من شخصين وذلك في إطار تشديد إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويستثني الإجراء العائلات والأشخاص المقيمين في منزل واحد.

كانت مجموعة مؤلفة من 12 ولاية (من أصل 16 ولاية ألمانية) اتفقت قبل بدء المشاورات ، من حيث المبدأ على الحظر الشامل للمخالطة.

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وهذه الولايات هي بادن فورتمبرج، وبرلين وبراندنبورج وبريمن وهامبورج وهيسن ومكلنبورج-فوربومرن وسكسونيا السفلى وشمال الراين فيستفاليا وراينلاند بفالتس وشلزفيج هولشتاين وتورينجن.

وذكرت منظمة الصحة العالمية، أن ألمانيا صارت من الدول المعرضة للخطر بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خصوصا وأ أعداد المصابين بها ما زالت في ارتفاع، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وأعلن معهد رويرت كوخ الفيدرالي الألماني اليوم الأحد عن تسجيل تسع وفيات ونحو ألفي حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكد المعهد تسجيل 1948 حالة إصابة جديدة بالوباء، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 18610 أشخاص، لتقترب بذلك ألمانيا من رقم الـ20 ألف، فيما بلغ عدد الوفيات بسبب الفيروس في البلاد إلى 55 حالة.