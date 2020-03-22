المسماري يعلن عن تدمير ثاني مدرعة تركية خلال يومين

الأحد 22 مارس 2020

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، إن قواته تصدت لهجوم شنته القوات التركية بالمنطقة الغربية، ودمرت مدرعة وقتلت من فيها.



وأضاف المسماري، فى بيان له الأحد، أن القوات المسلحة الليبية استطاعت تدمير مدرعة تركية من طراز ACV-15 والتي حاولت خرق الخطوط الدفاعية للجيش الليبية.

وتعد هذه ثاني مدرعة يتم تدميرها لمليشيات الوفاق خلال يومين، حيث أعلنت قوة عمليات أجدابيا التابعة للجيش الليبي أمس عن تدمير مدرعة تركية، إثر اندلاع اشتباكات عنيفة بين الجيش الليبي ومرتزقة حكومة الوفاق جنوبي طرابلس .. وفق “العين“.

وشهدت الأيام الماضية اندلاع اشتباكات بين الجيش الليبي ومليشيات الوفاق، التي خرقت الهدنة وتستخدم الأسلحة الثقيلة في العديد من محاور طرابلس، وبدأت المليشيات بالهجوم على قوات الجيش في محور مشروع الهضبة ومشارف منطقة صلاح الدين وسط طرابلس.

وأكد المسماري، أمس، أن تركيا والوفاق استغلتا الموقف الإنساني المتعلق بإعادة الليبيين العالقين بمطارات تركيا، لنقل المرتزقة الإرهابيين من تلك المطارات على ذات الرحلات المتجهة إلى مطار مصراتة.

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وأوضح المسماري، في تصريحات صحفية، أن إرسال الأسلحة والمعدات العسكرية من الموانئ التركية إلى ميناء طرابلس ومصراتة مستمر حتى الآن.

واستقبلت المليشيات في مدينة مصراتة شحنة سلاح جديدة قادمة من تركيا.

وأكد قيادي ليبي، أن المليشيات قامت بنقل الأسلحة من داخل ميناء مصراتة بسياراتها إلى محور بوقرين شرقي مصراتة.

وتضمنت الشحنة ذخيرة وأسلحة نقلتها عبر سيارات الإسعاف من داخل الميناء إلى محور بوقرين، وتحاول المليشيات السيطرة على محور بوقرين، بعد أن سيطرت القوات المسلحة على مدينة سرت في وسط البلاد.

وتستمر المليشيات في خرق الهدنة المعلنة منذ 12 يناير/كانون الثاني الماضي، وارتكاب جرائم حرب من بينها التهجير القسري للمدنيين بحجة إخلاء المنطقة للأعمال الحربية، والقصف العشوائي للمنازل.