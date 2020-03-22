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شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة البحرينية تعلن عن حالة وفاة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل
الأحد 22 مارس 2020
أعلنت وزارة الصحة البحرينية، الأحد، وفاة امرأة بحرينية تبلغ من العمر (51 عاما)، كانت مصابة بأمراض كامنة، وكانت إحدى الحالات القائمة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأوضحت وزارة الصحة البحرينية، عبر حسابها على "تويتر" أن المتوفاة حصلت على العلاج والرعاية على مدار الساعة من قبل الفريق المختص هي وجميع الحالات القائمة في مراكز العزل والعلاج.
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