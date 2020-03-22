شكرا لقرائتكم خبر عن "ميركل" في الحجر الصحي بعد مخالطتها طبيبا مصابا بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

قالت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس ، إنه تم وضع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في الحجر الصحي بعد مخالطتها طبيبا مصابا بفيروس كورونا .

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