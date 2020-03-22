شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تعلن عن وفاة مواطنة بحرينية مصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الوزارة أن المتوفية قد حصلت على العلاج والرعاية على مدار الساعة من قبل الفريق المختص هي وجميع الحالات القائمة في مراكز العزل، وكذلك تم إجراء التحاليل اللازمة للمتوفية بشكل مستمر.
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