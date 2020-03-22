السفارة الإماراتية تدعو رعاياها في الأردن للتواصل معها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مارس 2020

الخليج 365 - متابعات

دعت سفارة دولة الإمارات في العاصمة الأردنية عمّان المواطنين الموجودين هناك إلى ضرورة التواصل معها.



وقالت السفارة، في تغريدة على تويتر،: تهيب سفارة الدولة في عمّان رعايا دولة الإمارات الموجودين في الأردن، والذين لم يتواصلوا مع السفارة، ضرورة الاتصال وتسجيل بياناتهم، على الأرقام التالية: 065934780- 0796262600.

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والخميس الماضي، خصصت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، الرقم 0097124965228 للرد على جميع استفسارات حاملي الإقامة السارية الموجودين خارج البلاد، وتقديم الدعم للحالات الإنسانية والاستثنائية ضمانا لعودتهم .. وفق “العين“.

ويأتي ذلك تزامنا مع البيان الصادر بشأن قرار الإمارات "تعليق" دخول حاملي الإقامة السارية الموجودين خارج الإمارات، حسب المستجدات الصحية والوبائية بسبب فيروس كورونا المستجد، وكإجراء احترازي حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

وتحرص الخارجية الإماراتية على تسهيل الإجراءات خلال هذه الفترة لأصحاب الإقامات السارية الموجودين خارج البلاد وذويهم وأقاربهم الموجودين في الإمارات، ومن لهم علاقة مباشرة معهم من الدرجة الأولى، وضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة الفيروس.