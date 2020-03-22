اليونان تفرض حظر التجول بعد وصول إصابات كورونا إلى 624

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الأحد، أنه سيفرض حظر التجول في خطوة تقيد حركة الأشخاص باستثناءات قليلة، كجزء من جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.



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وقال ميتسوتاكيس في خطاب متلفز، مساء الأحد، إن حظر التجول سيدخل حيز التنفيذ بدءا من صباح غد الإثنين.

وأضاف "ربما تكون هذه هي الخطوة الأخيرة، التي يجب اتخاذها دون عبث"، متابعا "علينا حماية الصالح العام وصحتنا".

وشهدت اليونان أكبر قفزة في يوم واحد في حالات الإصابة بالفيروس المؤكدة يوم الأحد، بارتفاع 94 حالة ما جعل المجموع 624 مع ارتفاع عدد الوفيات إلى 15.