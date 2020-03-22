الجزائر تعلن ارتفاع إصابات كورونا إلى 201 والوفيات إلى 17

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

تخطت الجزائر، الأحد، عتبة الـ200 إصابة بفيروس كورونا الذي انتشر في 17 محافظة في البلاد، تزامناً مع دخول الجزائر المرحلة الثالثة من انتشار وباء كورونا.



وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية، مساء الأحد، إحصائية جديدة لانتشار الوباء في البلاد، إذ سجلت أكبر اكتشاف لعدد المصابين في يوم واحد.

وبلغ عدد الإصابات 60 حالة مؤكدة ليصل عدد المصابين الإجمالي بفيروس كورونا إلى 201، فيما سجلت محافظة البليدة الواقعة وسط البلاد أكبر نسبة في عدد الإصابات بـ110 حالة مؤكدة.

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كما ارتفع عدد الوفيات بالوباء إلى 17 حالة، فيما لاتزال 340 حالة مشتبها بإصابتها بالفيروس في الحجر الصحي نتنظر نتائج التحاليل.

ودعت الوزارة الجزائريين إلى التزام بيوتهم وعدم الخروج إلا عند الضرورة، على أن يخرج واحد فقط عن العائلة وفقاً لشروط حظر التجول والحجر الصحي.

وأعلنت الجزائر، الأحد، دخول البلاد المرحلة الثالثة من انتشار وباء كورونا في البلاد وهي المرحلة الأخطر في تفشي الفيروس.

وأقر عبدالرحمن بن بوزيد، وزير الصحة وإصلاح المستشفيات الجزائري في تصريح للإذاعة الحكومية بأن بلاده دخلت فعلياً المرحلة الثالثة من فيروس كورونا بعد أن تضاعف عدد المصابين والوفيات جراء الفيروس، وتمدد الوباء إلى 17 محافظة في البلاد.

ودعا الوزير الجزائريين إلى "ترقب الأسوأ في المرحلة المقبلة"، غير أنه أكد في المقابل بأن بلاده اتخذت احتياطاتها اللازمة لمواجهة فيروس كورونا دون أن يعطي تفاصيل عن تلك الاحتياطات.