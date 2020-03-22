شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة البحرينية تعلن عن حالة وفاة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة البحرينية، الأحد، وفاة امرأة بحرينية تبلغ من العمر (51 عاما)، كانت مصابة بأمراض كامنة، وكانت إحدى الحالات القائمة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وأوضحت وزارة الصحة البحرينية، عبر حسابها على "تويتر" أن المتوفاة حصلت على العلاج والرعاية على مدار الساعة من قبل الفريق المختص هي وجميع الحالات القائمة في مراكز العزل والعلاج.

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