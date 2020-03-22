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22 ألف مصاب.. وخامنئي: نرفض مساعدة أمريكا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - طهران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أمس ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد إلى 1685، بعد تسجيل 129 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة.

وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور بأن عدد الإصابات ارتفع إلى 21,638 حالة بعد تسجيل 1028 حالة إصابة جديدة، كما أعلن أن 7913 من المصابين قد تعافوا بالفعل، وفقا لما نقلته عنه وكالة «فارس» الإيرانية.

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وتحتل إيران المركز الثالث بين أكثر دول العالم في عدد الوفيات بعد إيطاليا والصين، وتعد أكثر الدول الموبوءة بفيروس كورونا المستجد في الشرق الأوسط، وسط تأكيدات لصحف عالمية بأن خطر تفشي المرض ضعف الأرقام الرسمية عشرات المرات.

ولم يمنع التفشي الكبير للمرض المرشد الأعلى علي خامنئي من مواصلة العناد والمكابرة، ورفض كل مبادرات مد يد العون لشعبه، حيث أكد في خطاب بثه التلفزيون الإيراني بمناسبة عيد النوروز، أن عرض الولايات المتحدة لمساعدة إيران في مكافحة وباء كورونا «أمر غريب»، معتبرا أن لدى بلاده القدرة على مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف «عرض الأمريكيون مرات عدة مساعدة إيران على احتواء الفيروس، وبخلاف حقيقة أن هناك شكوكا أن أمريكا هي التي أوجدت هذا الفيروس، فعرضهم غريب بالنظر إلى أنهم يواجهون نقصا في سبل مكافحتهم للفيروس».