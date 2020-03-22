شكرا لقرائتكم أمير الكويت: كل الإمكانات مسخرة لحماية الشعب من كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أن "كل أجهزة الدولة وإمكاناتها مسخّرة لحماية حياة الكويتيين والمقيمين"، وذلك في كلمة متلفزة، الأحد، عن مواجهة فيروس كورونا المستجد.
وقال أمير الكويت إن الحكومة تعمل على التوصل إلى أفضل السبل للتعامل مع وباء كورونا الخطير.
وأضاف: "نرتب لعودة الطلاب الكويتيين من الخارج وفق ما تتطلبه الإجراءات الطبية".
وأثنى أمير الكويت على "الفرق الطبية المختصة قدمت تضحيات جسيمة لإنقاذ البلاد من كورونا".
وشدد على أنه "لا تهاون ولا تساهل في تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا".
وأعلن أن التركيز حاليا على "احتواء الوباء وإنقاذ الأرواح كأولوية قصوى".
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