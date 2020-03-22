تسجيل 511 إصابة بفيروس كورونا في السعودية منها 119 إصابة في يوم واحد

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الرياض

سجلت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في مناطق متفرقة من البلاد، ليكون الإجمالي عدد الإصابات حتى الآن511 إصابة.

وأكدت وزارة الصحة السعودية في ييان نشرته على حسابها في تويتر، على “ضرورة التزام المواطنين بيوتهم لتجنب تفشي الفيروس بينهم”.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، إنه “يضاف إلى ما سبق إعلانه من حالات مصابة عدد 119 حالة جديدة”.

وأضاف “وهذه الحالات الجديدة المسجلة من بينها 7 حالات قدمت من السفر، بينما هنالك 72 حالة لأتراك معزولة في الحجر الصحي في مكة المكرمة، وهنالك 40 حالة بسبب مخالطة مجتمعية لحالات مصابة”.

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وفي سياق متصل، بدأت السلطات الكويتية، مساء اليوم الأحد، بفرض حظر التجوال في جميع انحاء البلاد، مستعينة بمكبرات الصوت الخاصة بنظام الإنذار التابعة للإدارة العامة للدفاع المدني.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية “كونا”، فقد بدأ حظر التجول الجزئي في تمام الساعة الرابعة مساء، ويستمر إلى الرابعة فجرا.

وكان مجلس الوزراء الكويتي أقر خلال اجتماعه الاستثنائي أمس السبت برئاسة رئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح فرض حظر تجول في كافة أرجاء البلاد اعتبار من اليوم الأحد، وذلك في الفترة من الخامسة مساء وحتى الرابعة صباحا يوميا حتى إشعار آخر.

وسجلت الكويت، اليوم، 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 188.. في حين انهى 593 شخص فترة الحجر الصحي، فيما اجرت وزارة الصحة الكويتية أكثر من 16 ألف مسحة حتى الآن.