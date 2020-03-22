الإفتاء توضح شروط إقامة صلاة الجنازة بعد تفشي فيروس كورونا

أوضحت دار الإفتاء شروط صلاة الجناة في أوقات تفشي الوباء قائلة:" أنه لا يشترط لصلاة الجنازة إقامتها بالمسجد، بل إقامتها خارجه أولى، خصوصًا فى ظل إجراءات الحد من انتشار الوباء، مع مشروعية أدائها على دفعات منعًا للتزاحم، وهى فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، والتزامك بما تصدره الدولة من تعليمات السلامة واجب شرعى كى تحافظ على سلامتك وسلامة الآخرين.

وكانت وزارة الأوقاف، قالت فى بيان لها، إنه لن يتم فتح المسجد بأى حال طوال مدة غلقه، أما صلاة الجنازة فتتم فى الساحات المفتوحة أو الخلاء، ولا يتم فتح المسجد على الإطلاق بأية حال من الأحوال، ولا سيما أن صلاة الجنازة ليس بها ركوع ولا سجود، ولا تُعد إقامتها بالمسجد شرطًا لصحتها، وهى فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين.

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وأكدت غرفة عمليات وزارة الأوقاف، أن قرار غلق جميع المساجد ووقف الأذان الموحد الذى يبث بألف مسجد وإطلاق أذان النوازل الذى إطلق فى صلاة العصر ولمدة أسبوعين تم تطبيقهم جميعا.

وأوضحت الغرفة تعاونها مع كافة الصحف والقنوات فى تلقى البلاغات بالمساجد المفتوحة بالمخالفة لقرار الأوقاف بالغلق، بالإضافة لقيام جهات التفتيش بالوزارة تعمل بقوة، كما تم تكليف الدعاة بالتفتيش على المساجد وتكليف كل مفتش بـ30 مسجدا.

وقال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى، ورئيس غرفة العمليات، ل اليوم السابع، أن الغرفة فى انعقاد دائم، وتتواصل مع المديريات، ومع قطاعات التفتيش، وكافة مؤسسات الدولة والإعلام الوطنى شركاء فى محاربة أى خلل للمحافظة على حياة الناس