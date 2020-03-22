وفاة "أول طبيب" في فرنسا بسبب فيروس كورونا

أعلنت وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران، وفاة أول طبيب فرنسي بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وفقما أفادت مراسلة "سكاي نيوز عربية" في العاصمة الفرنسية اليوم الأحد.

وكان الطبيب المتوفى، الذي لم يعلن عن هويته، يعمل في خدمة الإسعاف بمستشفى في منطقة لواز شمالي فرنسا.

وذكرت وزارة الصحة في بيان، أن البلاد سجلت 112 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال يوم واحد، مما رفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 562 حالة.

وفي وقت سابق، توقعت منظمة الصحة العالمية أن يتكرر السيناريو الإيطالي في فرنسا وألمانيا وإسبانيا وسويسرا، بفارق زمني لا يتعدى أسبوعين، مشيرة إلى أوروبا أصبحت بالفعل مركز العدوى لوباء "كوفيد 19".

وأوضحت المنظمة أن إيطاليا باتت تحتل المرتبة الأولى عالميا بعدد الوفيات بفيروس كورونا الذي بلغ 4032، فيما وصل عدد الإصابات فيها خلال يوم واحد إلى 5987 إصابة.