مقتل 23 سجينا في أعمال شغب داخل سجن في كولومبيا

قُتل 23 سجينا في أعمال شغب وقعت داخل سجن في العاصمة الكولومبية بوغوتا جرح فيها 90 شخصا، وفق ما اعلنت وزيرة العدل مارغاريتا كابيو. ولفتت كابيو إلى إن أعمال الشغب وقعت خلال محاولة للفرار ليلا من سجن موديلو مما أدى إلى مقتل 23 سجينا، موضحة أنه "تم تسجيل أعمال شغب في عدد من سجون البلاد".

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