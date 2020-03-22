القوات المسلحة الأردنية: للتقيد بالتعليمات حفاظاً على صحة المواطنين وسلامتهم

أشار الناطق باسم ​القوات المسلحة​ ​الأردن​ية، العميد مخلص المفلح، إلى أن "إجراءات ​حظر التجول​ التي اتخذتها الحكومة لمواجهة ​فيروس كورونا​، هدفها الحفاظ على سلامة الشعب وصحته".

ودعا المفلح كل من في البلاد، "إلى التزام ببيوتهم وتنفيذ التعليمات الصادرة بحظر التجوال"، مشددا على أن "الاستهتار وعدم الانصياع للتعليمات ستجعل الأردن أمام مأساة حقيقية".

كما أشاد "بوقفة الشعب العظيم مع التعليمات الصادرة والتزامهم الأكيد النابع من حرصهم على وطنهم، لكي نتجاوز جميعا هذه الأزمة، كما تجاوزنا من قبلها الكثير"، موضحاً أن "المستهترين بأرواح الناس والذين لا يتحملون المسؤولية ولا يدركون حجم الخطر الذي يهددهم ولا ينضبطون من تلقاء أنفسهم، فنقول إن القوانين والتعليمات ستطبق عليهم لتكون رادعة، فليس من العدل أن تترك هذه الفئة لتنقل العدوى إلى الآخرين بسبب الاستهتار".

ونوّه بأن "أمر الدفاع رقم 2 والقاضي بحظر التجول في جميع المحافظات، سيطبق من خلال نشامى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بكل دقة واحترافية فليس هناك مجال للتهاون لأن صحة الأردنيين أهم من عبث العابثين"، مناشداً المواطنين والمقيمين "مساندة جهود القوات المسلحة التقيد بتعليماتها، للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وعدم تعرضهم للعقوبات الرادعة بحسب ما تنص عليه القوانين والتعليمات الصادرة بموجب أمر الدفاع رقم 2".