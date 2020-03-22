إصابة وزيرة الدولة الفرنسية لشؤون البيئة إيمانويل فارغون بفيروس كورونا

أصيبت وزيرة الدولة الفرنسية لشؤون البيئة إيمانويل فارغون ب​فيروس كورونا​ المستجد.

وكانت السلطات الفرنسية قد أعلنت عن حظر تجوّل كامل في ​باريس​ ليلاً بسبب كورونا، وذلك بعد أن أفادت ​وزارة الصحة​ الفرنسية عن تسجيل 78 وفاة جديدة جراء ​فيروس كورونا​ في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي الوقت الذي أعلن فيه البروفسور الفرنسي ديدييه راؤول مدير المعهد الاستشفائي الجامعي في مرسيليا خلال تجربة سريرية، فعالية َعقار "هيدروكسي كلوروكوين" المستخدم لعلاج الملاريا في شفاء المصابين بفيروس كورونا "كوفيد-19"، أعلنت السلطات الفرنسية وفاة أول طبيب في البلاد، بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.