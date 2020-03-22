أمير الكويت: كل أجهزة الدولة وإمكاناتها مسخّرة لحماية الكويتيين من كورونا

لفت ​أمير الكويت​ صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى أن "العمل جارٍ للتوصل إلى أفضل السبل للتعامل مع وباء ​كورونا​ الخطير".

وأوضح الصباح أن "كل أجهزة الدولة وإمكاناتها، مسخّرة لحماية حياة الكويتيين والمقيمين"، لافتاً إلى أنه "يتم الترتيب لعودة الطلاب الكويتيين من الخارج، وفق ما تتطلبه الإجراءات الطبية".

كما شدد على أنه "الفرق المختصة قدمت تضحيات جسيمة لإنقاذ الكويت من هذا الوباء المستجد"، مشيراً إلى أنه "شهدنا بأم أعيننا ما حل بدول عظمى من صور مؤلمة ومحزنة أحدثها هذا الوباء القاتل بسبب التهاون واللامبالاة، لذلكلا تهاون ولا تساهل في تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا ".

وشدد الصباح على أننا "نواجه أزمة صحية عالمية عابرة للقارات ولا تلوح في الأفق نهاية لها، ما يستوجب الاستعداد لكافة الاحتمالات"، مؤكداً أن "الكويت ستنتصر على الوباء، وسنتجاوز هذه المحنة".

بالتوازي، نوّه بأن "التركيز في هذه المرحلة على حفظ الأرواح، والسعي لتخفيف الآثار الجانبية للأزمة"، مشدداً على ضرورة "الاستعداد الكامل للتحديات، ويجب أن يكون هناك استجابة شاملة وتعاوناً عاماً". وأوضح أن "التحديات تسلتزم الاستجابة للنداءات الصحية وأهمها تجنب التجمعات".