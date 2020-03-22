الجيش الليبي: طلبنا من السلطات التركية بالتواصل معنا لتسليمها جثث قواتها

أكد الناطق الرسمي باسم ​الجيش الوطني​ الليبي بقيادة المشير ​خليفة حفتر​، العقيد ​أحمد المسماري​، أن "​القوات التركية​ حاولت شن هجوم على قواتهم"، لافتاً إلى أن "رجاله قاموا بصد الهجوم".

وشدد المسماري، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، على أن "​قوات الجيش الليبي​ دمرت مدرعة تركية من طراز "ACV-15"، حاولت خرق الخطوط الدفاعية للجيش".

كما أشار إلى أنه "عرض على العدو أن يستلم المدرعة وجثث القتلى بداخلها، ولكنهم رفضوا استلامها بحجة أنها مدرعة تركية وجثث غير ليبية". وطلب كذلك من السلطات التركية أن "تتواصل مع القوات الليبية لاستلام المدرعة والجثث التي بداخلها".