أكد الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، العقيد أحمد المسماري، أن "القوات التركية حاولت شن هجوم على قواتهم"، لافتاً إلى أن "رجاله قاموا بصد الهجوم".
وشدد المسماري، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، على أن "قوات الجيش الليبي دمرت مدرعة تركية من طراز "ACV-15"، حاولت خرق الخطوط الدفاعية للجيش".
كما أشار إلى أنه "عرض على العدو أن يستلم المدرعة وجثث القتلى بداخلها، ولكنهم رفضوا استلامها بحجة أنها مدرعة تركية وجثث غير ليبية". وطلب كذلك من السلطات التركية أن "تتواصل مع القوات الليبية لاستلام المدرعة والجثث التي بداخلها".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الليبي: طلبنا من السلطات التركية بالتواصل معنا لتسليمها جثث قواتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.