جونسون: لإعطاء الأولوية للمرضى الذين لديهم أفضل فرصة للبقاء على قيد الحياة

شدد رئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​، على ضرورة "إبطاء انتشار ​فيروس كورونا​ لإنقاذ آلاف الأرواح"، لافتاً إلى أن "الحكومة ستتخذ مزيداً من الإجراءات لمواجهة الفيروس إذا لزم الأمر".

ولفت جونسون، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن"أكثر من 1.5 مليون شخص، سيطلب منهم البقاء بمنازلهم 12 أسبوعا"، داعياً البريطانيين "للالتزام بتعليمات الحكومة لمواجهة كورونا".

كما أوضح أن "الأرقام مخيفة، وهي تتسارع. الإيطاليون لهم نظام صحي رائع ومع ذلك، فالأطباء عندهم والممرضون عاجزون عن التعامل مع الأعداد الكبيرة"، منوّهاً بأن "المملكة المتحدة تفصلها حاليًا 3 أسابيع على الأكثر من الحالة المماثلة لتلك التي تعيشها الآن ​إيطاليا​ بسبب أزمة فيروس كورونا".

وأمر جونسون الأطباء "بإعطاء الأولوية للمرضى الذين لديهم أفضل فرصة للبقاء على قيد الحياة"، مؤكداً أن "تسارع وتيرة الإصابات والوفيات يحمل هيئة الصحة الوطنية فوق طاقتها".