إصابة السناتور الأميركي راند بول بفيروس كورونا

أفادت وكالة "أسوشييتد برس" عن إصابة السناتور الأميركي راند بول ب​فيروس كورونا​ المستجد.

وفي وقت سابق، أشار عمدة مدينة ​نيويورك​، بيل دي بلاسيو، إلى أن "تفشي ​فيروس كورونا​ في ​الولايات المتحدة​، سيؤدي إلى أكبر أزمة داخلية منذ الكساد الكبير"، داعيا إلى "إعلان استنفار كامل النطاق في جيش البلاد".

من جهته، أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، مدينة نيويورك "منطقة كوارث بسبب فيروس كورونا المستجد "​كوفيد 19​"، في الوقت الذي طلبت فيه السلطات بنيويورك من المؤسسات التجارية غير الأساسية الإقفال.