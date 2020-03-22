أفادت وكالة "أسوشييتد برس" عن إصابة السناتور الأميركي راند بول بفيروس كورونا المستجد.
وفي وقت سابق، أشار عمدة مدينة نيويورك، بيل دي بلاسيو، إلى أن "تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة، سيؤدي إلى أكبر أزمة داخلية منذ الكساد الكبير"، داعيا إلى "إعلان استنفار كامل النطاق في جيش البلاد".
من جهته، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مدينة نيويورك "منطقة كوارث بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في الوقت الذي طلبت فيه السلطات بنيويورك من المؤسسات التجارية غير الأساسية الإقفال.
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