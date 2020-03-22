الصحة البريطانية: 48 حالة وفاة جديدة بكورونا ما يرفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 281

أعلنت وزارة الصحة البريطانية عن "تسجيل 48 حالة وفاة جديدة ب​فيروس كورونا​ ما يرفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 281".

وفي وقت سابق، أشار ​رئيس الوزراء البريطاني​ ​بوريس جونسون​، إلى أن "​​المملكة المتحدة​​ تفصلها حاليا 3 أسابيع على الأكثر من الحالة المماثلة لتلك التي تعيشها الآن ​إيطاليا​ من حيث عدد الوفيات والإصابات جراء ​فيروس كورونا​".

وأكدت ​السلطات البريطانية​ أن العدد الحقيقي للمصابين بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة أكبر بكثير من معطيات الإحصائيات الرسمية، لأن الجهات الطبية تجري حاليا فحوصا فقط على الأشخاص الذين يدخلون ضمن فئة الخطر أو تعتبر حالتهم الصحية حرجة، بينما نصحت الحكومة هؤلاء الذين ترصد لديهم أعراض طفيفة بالبقاء في الحجر المنزلي وعدم التوجه إلى الأطباء.