"رويترز": تسجيل 360 حالة وفاة بمنطقة لومباريا الإيطالية جراء كورونا

أكد مصدر إيطالي لوكالة "رويترز"، أن "حصيلة الوفيات جراء انتشار فيروس كورونا في منطقة لومبارديا الإيطالية ارتفع بمقدار 360 حالة خلال 24 ساعة".
ولفت المصدر إلى أن "عدد الإصابات بكورونا في المنطقة التي تضم ميلانو، عاصمة إيطاليا المالية، ازداد بمقدار 2590 ليبلغ 28370 حالة، مع أن بعض النتائج لا تزال بانتظار تأكيد".
ويمكن الحديث عن تراجع نسبي في عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في هذه المنطقة التي تعد أحد أكثر مناطق إيطاليا تضررا من الوباء، فقد جرى تسجيل أكثر من 500 حالة وفاة في لومبارديا، في وقت سابق.
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