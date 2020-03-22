سلطات إسبانيا تمنع دخول الأجانب إلى البلاد لمدة 30 يومًا

أعلنت السلطات الاسبانية عن منه دخول الأجانب إلى البلاد لمدة 30 يومًا في إطار الحد من إنتشار ​فيروس كورونا​.

وفي وقت سابق سجلت ​اسبانيا​ 324 حالة وفاة جديدة جراء ​كورونا​ واجمالي الوفيات بلغ 1326.

هذا وأمرت سلطات ​إسبانيا​ الفنادق بإغلاقها الخميس والبدء فى تحويلها إلى مستشفيات لمعالجة تفشى المرض الذى أودى بحياة 833 حتى الآن، وفقا لما ذكرته صحيفة ديلى ميل البريطانية.

ويعمل العاملون الصحيون الذين يرتدون سترات واقية بالقرب من فندق Gran Hotel Colon فى مدريد، والذى يتم تحويله إلى مبنى طبى للتعامل مع تفشى المرض، فى حين قام أعضاء وحدة الطوارئ العسكرية بتنفيذ أعمال التطهير فى مطار جوزيب تاراديلاس ببرشلونة.