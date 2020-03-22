سلطات ألمانيا تحظر اجتماع أكثر من شخصين خارج المنزل وأماكن العمل

أعلنت ​السلطات الألمانية​ انها حظرت اجتماع أكثر من شخصين خارج المنزل وأماكن العمل وفي وقت سابق سجلت السلطات الألمانية 8 وفيات و1948 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد "كوفيد 19" خلال 24 ساعة. وكان عدد حالات الإصابة بالفيروس فى ألمانيا تجاوز، أمس السبت، 20 ألف حالة، في حين أعلنت وزارة المالية الألمانية "اننا نحتاج إلى 150 مليار يورو إضافية لتلبية الاحتياجات الطارئة الناجمة عن فيروس كورونا".

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