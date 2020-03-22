رئيس وزراء اليونان يعلن العزل التام اعتباراً من الغد بسبب تفشي كورونا

أعلن رئيس وزراء ​اليونان​ كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن "العزل التام سيبدأ في البلاد اعتباراً من الغد"، بسبب تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​".

وكانت السلطات اليونانية أكدت في وقت سابق، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 624، في حين بلغ عدد الوفيات 15 شخصاً.

من جهتها، أشارت وكالة "فرانس برس" إلى أن "طائرة محملة بـ 500 ألف قناع تنفس وقائي وصلت إلى اليونان، لتوزيعها على المستشفيات في ظل مجابهة فيروس كورونا".

ولفتت الوكالة إلى أن "وزيرا التنمية والصحة اليونانيين، استقبلا الشحنة التي تعد هبة من شركة الكهرباء العامة الصينية وشركة الكهرباء اليونانية التي تملك الشركة الصينية ربع رأسمالها".