فوج حرس بيروت أخلى الجزء التابع لبلدية بيروت من سوق صبرا وأقفله بشكل كامل

أعلن دائرة العلاقات العامة في ​بلدية بيروت​، في بيان، أنه "بتوجيهات وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي، وتنفيذا لقرار محافظ بيروت القاضي زياد شبيب، وبناء على قرار مجلس الوزراء بإعلان التعبئة العامة، أخلى فوج حرس بيروت الجزء التابع لبلدية بيروت من سوق صبرا الشعبي، وأقفله بشكل كامل لغاية 29 الحالي، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات".

وأوضحت أنه "ما زالت دوريات فوج الحرس تجوب المنطقة ومختلف شوارع العاصمة، لمنع التجمعات وإقفال المؤسسات والمحلات ضمن نطاق بيروت".