نقل موقع "مستقبل ويب" عن رئيس مجلس النواب نبيه بري تأكيده أنه "طالبت رئيس الحكومة حسان دياب ،أول من أمس، باعلان حال الطوارئ ووعدني بذلك لكن لم أعرف ما هو سبب عدم اتخاذ هذا القرار حتى الساعة".
وكشف بري انه "اتصلت برئيس الحكومة بعد اتصال وردني من رئيس الصليب الأحمر وتمنيت على دياب التشاور مع رئيس الجمهورية لهذه الغاية، وانا أطالب بحالة طوارئ فورية وسريعة لأن الوضع لا يحتمل".
ورداً على سؤال حول موقفه من اقتراح "كابيتال كونترول "المطروح على مستوى الحكومة ، لفت بري إلى ان "هذا الموضوع غير وارد عندي لأنه مخالف للدستور ويسيء للمودعين".
كانت هذه تفاصيل خبر بري لـ"مستقبل ويب": أطالب بحالة طوارئ فورية و"الكابيتال كونترول" غير وارد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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