اعتبر رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن "دور البلديات في هذه المرحلة كبير جدا،ً فهي الأدرى بناسها ومواطنيها، لذا أطالب الحكومة بالإفراج عن أموال البلديات لتتمكّن من الوقوف إلى جانب الأهالي".
ونوه بالخطوات التي تتخذها البلديات في أقضية حاصبيا وراشيا والشوف وعاليه والمتن وفي مدينة الشويفات رغم إمكاناتها الصعبة.
كانت هذه تفاصيل خبر أرسلان: للإفراج عن أموال البلديات لتتمكّن من الوقوف إلى جانب الأهالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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