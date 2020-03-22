أعلن مكتبا البلديات في حركة أمل وحزب الله في بيان انه "بناء للاتصالات التي اجرها رئيس مجلس النواب نبيه بري مع وزيري الداخلية والمالية سيتم دفع مستحقات البلديات من الصندوق البلدي اعتبار من يوم غد".
وفي وقت سابق وضع عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله، بري خلال اتصال هاتفي في أجواء الإجراءات التي تقوم بها البلديات واتحادات البلديات في الجنوب للتصدي لفيروس كورونا، والعقبات التي تعترض عملهم، ومنها عدم تحويل المستحقات المالية للبلديات وتفسير المادة ٣٢ من موازنة العام ٢٠٢٠، والتي تحد من صلاحيات البلديات، وضرورة معالجة هاتين العقبتين كي تتمكن البلديات من القيام بدورها، وهي التي يقع عليها عبء كبير للحد من انتشار كورونا، ووعد بري بالسعي الحثيث لمعالجة هذا الأمر.
كانت هذه تفاصيل خبر مكتبا البلديات في أمل وحزب الله: سيتم دفع مستحقات البلديات من الصندوق البلدي اعتبار من الغد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.