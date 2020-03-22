مكتبا البلديات في أمل وحزب الله: سيتم دفع مستحقات البلديات من الصندوق البلدي اعتبار من الغد

أعلن مكتبا البلديات في ​حركة أمل​ و​حزب الله​ في بيان انه "بناء للاتصالات التي اجرها رئيس مجلس النواب نبيه بري مع وزيري الداخلية والمالية سيتم دفع مستحقات البلديات من الصندوق البلدي اعتبار من يوم غد".

وفي وقت سابق وضع عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​حسن فضل الله​، بري​ خلال اتصال هاتفي في أجواء الإجراءات التي تقوم بها البلديات واتحادات البلديات في الجنوب للتصدي ل​فيروس ​كورونا​​، والعقبات التي تعترض عملهم، ومنها عدم تحويل المستحقات المالية للبلديات وتفسير المادة ٣٢ من موازنة العام ٢٠٢٠، والتي تحد من صلاحيات البلديات، وضرورة معالجة هاتين العقبتين كي تتمكن البلديات من القيام بدورها، وهي التي يقع عليها عبء كبير للحد من انتشار كورونا، ووعد بري بالسعي الحثيث لمعالجة هذا الأمر.