طرابلسي: انطلاقة جيدة للتعليم عن بُعد عبر تلفزيون لبنان

أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​إدكار طرابلسي​، في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي إلى انها "انطلاقة جيدة للتعليم عن بُعد عبر ​تلفزيون لبنان​"، مضيفا :"شكراً لمعالي وزير التربية لتقبّله مع فريقه بالوزارة الملاحظات القيمة الآتية من أهل الاختصاص. شكراً للمدراء والاساتذة الذين عملنا معاً اليوم لمواكبة هذه الانطلاقة"، لافتا إلى انه "تم تقديم لائحة بأسماء المشاركين لمعالي الوزير".

وفي وقت سابق أكد رئيس الحكومة حسان دياب في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي أنه "تستمر مواجهة التحديات، في الاقتصاد والمالية والصحة، وأيضاً في التربية والتعليم"، مؤكدا انه "انطلقت اليوم ورشة التعليم عن بعد عبر شاشة تلفزيون لبنان، لأننا بالعلم نهزم المرض ولن نوفر وسيلة ليبقى العلم هو ثروتنا وثقافتنا"، مضيفا :"شكراً لوزارات التربية والتعليم العالي، والإعلام والإتصالات".

