أعلنت قوى الأمن الداخلي أن مجموع محاضر مخالفات قرار التعبئة العامة التي نظمت بتاريخ اليوم 22/3/2020 لغاية الساعة 18.00 بلغ 186.
وكانت قوى الأمن الداخلي قد دعت، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، المواطنين إلى الإتصال فوراً على رقم الطوارئ 112 والتبليغ فوراً عند مشاهدتهم لأي مخالفة لقرار التعبئة العامة.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس الوزراء حسان دياب كان قد دعا، اللبنانيين، الى حظر تجول ذاتي لأن الدولة لا تستطيع وحدها مواجهة الزحف الوبائي
وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق التعبئة العامة، واتخذت قرارا بإقفال المطار والمرافئ وإغلاق الحدود البرية، فضلا عن إغلاق مراكز التجمعات على اختلافها.
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: عدد محاضر مخالفات قرار التعبئة العامة حتى الساعة 6 بلغ 186 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.