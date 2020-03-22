قوى الأمن: عدد محاضر مخالفات قرار التعبئة العامة حتى الساعة 6 بلغ 186

أعلنت ​قوى الأمن الداخلي​ أن مجموع محاضر مخالفات قرار التعبئة العامة التي نظمت بتاريخ اليوم 22/3/2020 لغاية الساعة 18.00 بلغ 186.

وكانت قوى الأمن الداخلي قد دعت، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، المواطنين إلى الإتصال فوراً على رقم الطوارئ 112 والتبليغ فوراً عند مشاهدتهم لأي مخالفة لقرار التعبئة العامة.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس الوزراء حسان دياب كان قد دعا، اللبنانيين، الى ​حظر تجول​ ذاتي لأن الدولة لا تستطيع وحدها مواجهة الزحف الوبائي

وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق التعبئة العامة، واتخذت قرارا بإقفال المطار والمرافئ وإغلاق الحدود البرية، فضلا عن إغلاق مراكز التجمعات على اختلافها.