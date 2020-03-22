النشرة: الإشتباه بحالة كورونا في الشرحبيل وبلدية بقسطا تأخذ اجراءات وقائية

سجلت اليوم حالة إشتباه بمريض يحمل عوارض ​فيروس كورونا​ يقطن في منطقة الشرحبيل في بقسطا.

وفي التفاصيل فإن أحد المواطنين حضر الى احد مستشفيات ​مدينة صيدا​ وهو يعاني من عوارض مرضية شبيهة بعوارض فيروس الكورونا، فطلب منه الذهاب فورا الى مستشفى رفيق الحريري في بيروت لاجراء الفحص.

وعلى الفور تم ابلاغ رئيس ​بلدية بقسطا​ ​ابراهيم مزهر​، الذي أوعز الى شرطة البلدية بتسيير دوريات في محيط المبنى الذي يقطنه وابلاغ عائلته بعدم الخروج من المنزل لحين صدور نتيجة الفحص.

وأشار مزهر انه تم التواصل مع المريض وهو في طريقه الى بيروت لإجراء الفحوصات اللازمة وانه متعاون جدا.

ولفت مزهر إلى ان البلدية تقوم بحملات تعقيم دورية للشوارع والمباني وتؤكد على ضرورة إلتزام المنازل وعدم الخروج الا للضرورة القصوى واتباع سبل الوقاية والارشادات الصحية، مؤكدا انه يمكن التواصل مع لجنة الطوارئ التابعة لبلدية بقسطا على الرقم التالي: 78858180 في حال ظهور اي عوارض مرض او حرارة او لطلب اي مساعدة.