دياب: لأننا بالعلم نهزم المرض اليوم انطلقت ورشة التعليم عن بُعد عبر تلفزيون لبنان

أكد رئيس الحكومة حسان دياب، في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي ،أنه "تستمر مواجهة التحديات، في الاقتصاد والمالية والصحة، وأيضاً في التربية والتعليم"، مؤكدا انه "انطلقت اليوم ورشة التعليم عن بعد عبر شاشة تلفزيون لبنان، لأننا بالعلم نهزم المرض ولن نوفر وسيلة ليبقى العلم هو ثروتنا وثقافتنا"، مضيفا: "شكراً لوزارات التربية والتعليم العالي، والإعلام والإتصالات".
تجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس الوزراء حسان دياب كان قد دعا، اللبنانيين، الى حظر تجول ذاتي لأن الدولة لا تستطيع وحدها مواجهة الزحف الوبائي
وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق التعبئة العامة، واتخذت قرارا بإقفال المطار والمرافئ وإغلاق الحدود البرية، فضلا عن إغلاق مراكز التجمعات على اختلافها.
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