الأمن العام: تعقيم 72 مخيماً للنازحين السوريين والمخيمات الزراعية بهدف الوقاية من كورونا

أعلنت المديرية العامة للأمن العام، في بيان، أنه استكمالاً لعملية تعقيم مخيمات النازحين السوريين بهدف الوقاية من تفشي وباء كورونا، قامت دوريات من المديرية العامة للأمن العام-دائرة الأمن القومي- في مناطق الشمال والبقاع وجبل لبنان والجنوب بالتنسيق مع البلديات ومشاركة عدد من الجمعيات الأهلية بالاشراف على تعقيم 72 مخيماً للنازحين السوريين والمخيمات الزراعية توزعوا على الشكل التالي: البقاع: قب الياس 35 مخيم، النبي شيت ٤ مخيمات، سرعين ٤ مخيمات، الخضر ٤ مخيمات، الهرمل والكواخ ٨ مخيمات. جبل لبنان: عانوت مخيم واحد. عكار: تلمعيان ومحيطها ٦ مخيمات. الجنوب: صيدا مخيم واحد(مخيم الاوزاعي اكبر تجمع للنازحين في الجنوب)، الزهراني – الصرفند 4 مخيمات، الوزاني مخيم واحد، سردا مخيم واحد، العمرا مخيم واحد، الماري مخيم واحد، ريحانة بري مخيم واحد، وادي خنسا مخيم واحد.

كما اعطى عناصر الأمن العام التوجيهات اللازمة للمشرفين على المخيمات بضرورة التقيد بالمقررات الصادرة عن مجلس الوزراء والارشادات الصحية المتعلقة بالوقاية من وباء كورونا. وستستكمل المديرية العامة للأمن العام الإشراف على تعقيم مخيمات النازحين السوريين في كافة المناطق اللبنانية بعد ان لاقت هذه الخطوة ترحيباً كبيراً من المواطنين والنازحين.